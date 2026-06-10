Incendio al campo rom di Scampia nube tossica sull’Asse Mediano | evacuate 60 persone
Un incendio ha interessato il campo rom di Scampia, generando una nube tossica sull’Asse Mediano. Circa 60 persone sono state evacuate durante la notte tra Scampia e Mugnano a causa del fumo e dei rischi per la salute. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono segnalazioni di feriti. La causa dell’incendio è ancora da accertare.
Paura nella notte tra Scampia e Mugnano per un vasto incendio divampato all'interno del campo rom di Scampia. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 00:30, hanno interessato un'area di circa 100 metri quadrati, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e provocando forti disagi in tutta la zona dell'Asse Mediano. Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe coinvolto una discarica abusiva dove erano accumulati rifiuti di vario genere, con il conseguente sviluppo di una nube tossica che ha reso l'aria particolarmente pesante e irrespirabile nei quartieri circostanti. Appresa la notizia dell'incendio, il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha immediatamente convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per monitorare l'emergenza e coordinare gli interventi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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