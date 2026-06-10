Incendio al campo rom di Scampia nube tossica sull’Asse Mediano | evacuate 60 persone

Notizia in breve

Un incendio ha interessato il campo rom di Scampia, generando una nube tossica sull’Asse Mediano. Circa 60 persone sono state evacuate durante la notte tra Scampia e Mugnano a causa del fumo e dei rischi per la salute. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono segnalazioni di feriti. La causa dell’incendio è ancora da accertare.