Dal 13 giugno 2026 entra in vigore in tutta la Toscana un divieto di accendere fuochi e di effettuare abbruciamenti di residui vegetali. La misura è stata adottata per ridurre il rischio di incendi boschivi durante il periodo estivo. La restrizione riguarda tutte le aree del territorio e sarà valida fino a nuova comunicazione. Le autorità locali hanno comunicato che saranno effettuati controlli per verificare il rispetto delle disposizioni.

FIRENZE – A partire dal 13 giugno 2026 entra in vigore su tutto il territorio toscano il divieto di fuochi eabbruciamenti, contro il rischio di incendi boschivi. Sarà in vigore fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe. Durante questo periodo, si spiega in una nota, sono vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi. Fanno eccezione, esclusivamente, la cottura di cibi in bracieri e barbecue collocati in abitazioni e relative pertinenze o all’interno di aree appositamente attrezzate. Anche in questi casi devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative rilevanti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendi in Toscana: divieto di fuochi e abbruciamenti dal 13 giugno

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