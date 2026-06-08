Rischio incendi niente auto e fuochi in pineta Divieto lanterne volanti per le feste

Il sindaco di Gallipoli ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso di automezzi e fuochi nelle zone di pineta, in risposta al rischio di incendi. È stato inoltre disposto il divieto di accendere lanterne volanti durante le feste. La misura si inserisce nel rispetto del Piano regionale di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, che ha portato alla dichiarazione dello stato di grave pericolo nel territorio comunale.

GALLIPOLI – Oltre al decoro urbano e all’igiene pubblica con la sua prima ordinanza firmata nei giorni scorsi il neo sindaco Flavio Fasano, in osservanza del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ha disposto la dichiarazione dello stato di grave. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Braccianti bruciati vivi, le immagini choc dell'auto carbonizzata lungo la statale 106 ad Amendolara

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