Dopo un grave incendio sul Monte Faeta, la Regione Toscana ha vietato gli abbruciamenti di residui vegetali in presenza di vento. La misura mira a prevenire nuovi incendi e garantire la sicurezza delle aree colpite. Il regolamento regionale stabilisce che questa restrizione si applica in tutte le zone dove le condizioni climatiche favoriscono la propagazione del fuoco. Le autorità invitano i cittadini a rispettare le nuove disposizioni e a mantenere alta l’attenzione.

“È fondamentale la collaborazione attiva di tutti i cittadini nel rispettar le norme che regolano lo smaltimento delle potature – evidenzia il presidente della Toscana, Eugenio Giani -: questo per prevenire ulteriori emergenze e non aggravare una situazione già fortemente gravosa”. Oltre al vasto incendio sul Monte Faeta, si sono sviluppati altri incendi nei territori di Massarosa (Lucca ) e Peccioli (Pisa) che, pur se più modesti, “rischia di rendere ancora più faticosa una situazione già impegnativa che vede sul campo, in attività, diverse squadre di volontari”. Oggi, 2 maggio 2026, riferisce la Regione, la sala operativa èimpegnata nella gestione di sette nuovi roghi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendi in Toscana: vietati abbruciamenti di residui vegetali quando c’è vento. Il regolamento della Regione

Notizie correlate

Abbruciamenti in Toscana, cosa dice il regolamento. Norme, divieti e sanzioni: ecco come funzionaFirenze, 2 maggio 2026 – Il maxi incendio che ha devastato il monte Faeta e messo a rischio decine di abitazioni ha riacceso i riflettori sul...

Incendi in serie a inizio aprile, la Regione invita all’attenzione negli abbruciamentiFIRENZE – Aprile inizia con un numero significativo di incendi e per questo la Regione rinnova e sottolinea l’invito ai cittadini a prestare massima...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: 70 ettari in fiamme, in azione Canadair e squadre AIB; Pericolo elevato. Gli abbruciamenti assolutamente vietati nelle giornate ventose; Incendio Monte Faeta, le fiamme raggiungono il versante di Asciano: c'è l'ordine di evacuazione; Incendio boschivo tra Lucca e Pisa, notte di lavoro.

Incendi, Toscana 'vietato bruciare sterpaglie se c'è vento'La Regione Toscana, alla luce del maxi-incendio del Monte Faeta, ricorda che quando c'è vento è vietato effettuare abbruciamenti di residui vegetali e agricoli. (ANSA) ... ansa.it

Incendi, vietati abbruciamenti di residui vegetali se c’è ventoAnche nella mattinata di oggi la sala operativa regionale antincendi boschivi è impegnata nella gestione di sette nuovi roghi ... gonews.it

LATINA. Una donna è rimasta intossicata a causa di un incendi divampato sul terrazzino di casa, illesi il marito e il figlio. - facebook.com facebook