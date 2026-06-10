In viaggio con l’AI il 59% di noi lo preferisce | la guida per l’itinerario perfetto

Da dilei.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 59% delle persone preferisce ora viaggiare con l’assistenza dell’intelligenza artificiale. La guida digitale aiuta a pianificare itinerari, trovare voli e alloggi, riducendo i tempi di ricerca. Fino a pochi anni fa, organizzare una vacanza richiedeva ore tra blog, recensioni e comparatori. Oggi, molte persone affidano la pianificazione a strumenti automatizzati per semplificare tutto il processo.

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Fino a pochi anni fa organizzare una vacanza significava passare ore tra blog, recensioni e comparatori di voli. Oggi basta un prompt su ChatGPT per ottenere in pochi secondi un itinerario completo, personalizzato e pronto da seguire. Sono la sua velocità e personalizzazione ad aver convinto sempre più di noi a utilizzarla, cambiando per sempre il turismo. Da Booking all’AI: com’è cambiato il modo di organizzare i viaggi. Immaginarsi in una città estera con le proprie amiche o il proprio partner è bello, organizzare ogni aspetto del viaggio un po’ meno. Si passano le ore su Booking a controllare le recensioni degli alberghi o a monitorare l’andamento dei prezzi dei voli su Ryanair. 🔗 Leggi su Dilei.it

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