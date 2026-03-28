Tre storie diverse, tre modi di vivere la mobilità. Una sola idea di fondo: raccontare cosa succede davvero quando si sale a bordo. La puntata si apre tra il traffico e i contrasti di Marrakech, dove lAudi RS 5 sorprende per la sua doppia anima. Silenziosa e quasi invisibile in elettrico, diventa improvvisamente cattiva quando entrano in gioco i 639 Cv del suo V6 biturbo. Tra le curve emerge il suo vero carattere: precisa, stabile, incredibilmente efficace, capace di gestire oltre due tonnellate con una naturalezza disarmante. Una sportiva moderna, veloce ma accessibile, dove la tecnologia non complica la guida, la semplifica. Si cambia completamente ritmo e scenario, spostandosi a Roma, dove la quotidianità diventa racconto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guida con Noi, puntata 20: i 639 Cv della RS 5, lo spazio del Multivan, il viaggio con la Stelvio

Articoli correlati

Leggi anche: Audi RS 5: alla guida del mostro da 639 Cv che sfida la fisica

Audi RS 5 e RS 5 Avant: 639 Cv di emozioni elettrificateNel 1994 Audi presentò la RS 2 e fece una cosa semplice: prese una familiare e la trasformò in un missile terra-terra.

Approfondimenti e contenuti su Guida con Noi puntata 20 i 639 Cv della...

Discussioni sull' argomento LIKE Tutto ciò che piace - Puntata del 21/3/2026; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Vanessa Scalera e gli altri ospiti della puntata; Da Noi... a Ruota Libera, Elenoire Casalegno e Vanessa Scalera tra gli ospiti del 22 marzo; Tgcom24: Napoli, due donne travolte da un'auto a forte velocità: l'autista era ubriaco Video.

Il meglio di Guida con Noi: le auto e le moto protagonisteAnche nel 2025 le prove su strada di Gazzetta Motori hanno raggiunto gli spettatori televisivi con la trasmissione Guida con Noi, appuntamento su LA7 alle 13.10 del sabato. Numerosi i mezzi a due e ... gazzetta.it

Tiger Woods è stato arrestato per guida in stato di alterazione e danneggiamento in seguito a un incidente in cui è rimasto coinvolto a Jupiter Island, in Florida - facebook.com facebook

Servizi e accoglienza, torna la guida per l'aiuto ai fragili. Sant'Egidio aggiorna il vademecum. A Napoli posti letto solo per un homeless su cinque #ANSA x.com