Media tradizionali e sfiducia | perché il 59,5% degli italiani preferisce evitare i canali ufficiali per informarsi

Secondo il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis del 2026, il 59,5% degli italiani preferisce evitare i canali ufficiali per informarsi. I dati evidenziano come molte persone si rivolgano a fonti diverse e spesso informali, preferendo approcci più diretti o meno formali rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali. La ricerca mostra un cambiamento nelle abitudini di consumo delle notizie e un livello di fiducia nei media ufficiali che si mantiene basso.

Orientarsi nel complesso mare delle notizie richiede grande attenzione. Leggendo le pagine del 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis del 2026, emerge uno scenario davvero interessante sulle abitudini del nostro Paese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Panoramica sull’argomento

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