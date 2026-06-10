A Orlando, negli Stati Uniti, si sono verificati temporali con forti lampi, portando al rinvio di un'amichevole tra la nazionale inglese e il Costa Rica. La partita era il test finale prima dell'esordio contro la Croazia. La tempesta ha creato condizioni di pericolo, impedendo lo svolgimento dell'incontro. La squadra di Tuchel, che avrebbe affrontato il Costa Rica, non ha potuto giocare a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

“Inclement weather”. La scritta sul tabellone di Orlando, dove l’Inghilterra alle 22 italiane avrebbe dovuto affrontare il Costarica nell’ultimo test prima del debutto con la Croazia, riporta il meteo Usa al centro dell’attenzione alla vigilia del via del Mondiale. La città della Florida, che non è sede del torneo (ma nel Sunshine State lo è Miami), è finita sotto una pioggia torrenziale e una tempesta di lampi e vento che per ora ha convinto tutti a ritardare l’inizio del match. Al momento, come ha comunicato la federazione inglese, non c’è un nuovo orario per il calcio d’inizio. Il campo dell’Inter&co Stadium di Orlando è allagato, come mostrano le immagini pubblicate sui social dai giornalisti inglesi presenti alla partita, e lo stadio a un’ora e mezza da quello che doveva essere l’inizio del match rimane vuoto visto che i fulmini continuano a illuminare il cielo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - In Usa è già allarme meteo: tempesta e lampi a Orlando, rinviata l'amichevole dell'Inghilterra

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