Pagelle Inghilterra Uruguay i top e i flop dell’amichevole internazionale! Ecco le valutazioni

A Wembley si è disputata un’amichevole internazionale tra l’Inghilterra, allenata da Tuchel, e l’Uruguay, sotto la guida di Bielsa. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, con alcune prestazioni che si sono distinte positivamente e altre meno. Sono state stilate le valutazioni relative ai singoli atleti, evidenziando i migliori e i peggiori in campo durante la sfida.

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