Inghilterra Uruguay LIVE | cronaca sintesi risultato e tabellino dell’amichevole

Alle porte di Londra si è disputata un’amichevole tra la nazionale inglese, guidata dall’allenatore Tuchel, e quella uruguaiana, sotto la guida di Bielsa. La partita si è svolta allo stadio di Wembley, offrendo un confronto tra due selezioni di rilievo internazionale. Durante l’incontro sono stati registrati gol e sostituzioni, con il risultato finale che ha concluso la sfida tra le due squadre.

Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Kessié, che bagarre per il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano! Si inserisce anche la Juventus Infortunio Wesley, che tegola per la Roma! Lascia subito il ritiro col Brasile: ecco come sta Immobile racconta: «Inzaghi il migliore allenatore che abbia mai avuto, mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio. Io in Nazionale? A inizio anno Gattuso mi disse una cosa» Fagioli sincero: «Non mi aspettavo la convocazione, chi è in Nazionale lo merita! C’è solo da tifare Italia, con la Bosnia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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