In Puglia il Pd elegge 48 consiglieri FdI secondo solo la metà M5s e FI quasi alla pari

Da quotidianodipuglia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Puglia, il Partito Democratico ha eletto 48 consiglieri comunali, quasi il doppio rispetto a Fratelli d’Italia, che ne ha ottenuti 23. Forza Italia si ferma a 9, il Movimento 5 Stelle a 8, mentre Alternativa per la Sovranità ne ha 5 e la Lega 2. La distribuzione dei seggi riflette le diverse forze politiche presenti nelle amministrazioni locali della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quarantotto consiglieri comunali eletti dal Pd, 23 da Fratelli d'Italia, 9 da Forza Italia, 8 dal M5s, 5 da Avs e 2 dalla Lega. È questo il bilancio dell'ultima tornata elettorale per le Comunali in Puglia che si è chiusa lunedì con i sei ballottaggi: i numeri riguardano solo i paesi al di sopra dei 15mila abitanti, anche perché in quelli più piccoli i partiti finiscono quasi sempre inglobati nelle liste civiche. I dati confermano una vittoria del centrosinistra, acclarata anche dal numero di Comuni conquistati: il campo largo ha trionfato in 30 comuni, guadagnandone 10 rispetto a quanti ne governava prima delle elezioni. Mentre il centrodestra ne ha persi cinque in totale e da 22 comuni che amministrava prima del primo turno è passato a 17. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

in puglia il pd elegge 48 consiglieri fdi secondo solo la met224 m5s e fi quasi alla pari
© Quotidianodipuglia.it - In Puglia il Pd elegge 48 consiglieri. FdI, secondo, solo la metà. M5s e FI quasi alla pari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SEDUTA N° 5 DEL 28.04.2026 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Video SEDUTA N° 5 DEL 28.04.2026 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Notizie e thread social correlati

Sondaggio politico Swg martedì 26 maggio 2026, Vannacci sconquassa il centrodestra: giù FdI e FI, su Pd e M5SIl sondaggio Swg del 26 maggio 2026 mostra un calo di consensi per Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre cresce il sostegno a Partito Democratico...

Elezioni provinciali: FI con Frontini, FdI con Lega e Rocca, solo il Pd. Tutti i nomiAlle 12 si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni provinciali del 14 giugno.

Argomenti più discussi: In Puglia il Pd elegge 48 consiglieri. FdI, secondo, solo la metà. M5s e FI quasi alla pari; La Puglia da lunedì ad alto rischio incendi: il piano della Regione per prevenire; La nuova ciclovia adriatica: oltre 200 chilometri, 22 comuni, da Lecce a Leuca in bicicletta. Il progetto; Marco Di Bello ai Mondiali: il raduno, la sala Var di Dallas e la prima designazione.

in puglia il pd eleggeIn Puglia il Pd elegge 48 consiglieri. FdI, secondo, solo la metà. M5s e FI quasi alla pariQuarantotto consiglieri comunali eletti dal Pd, 23 da Fratelli d'Italia, 9 da Forza Italia, 8 dal M5s, 5 da Avs e 2 dalla Lega. È questo il bilancio dell'ultima tornata ... quotidianodipuglia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web