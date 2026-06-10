In Puglia il Pd elegge 48 consiglieri FdI secondo solo la metà M5s e FI quasi alla pari

In Puglia, il Partito Democratico ha eletto 48 consiglieri comunali, quasi il doppio rispetto a Fratelli d’Italia, che ne ha ottenuti 23. Forza Italia si ferma a 9, il Movimento 5 Stelle a 8, mentre Alternativa per la Sovranità ne ha 5 e la Lega 2. La distribuzione dei seggi riflette le diverse forze politiche presenti nelle amministrazioni locali della regione.

Quarantotto consiglieri comunali eletti dal Pd, 23 da Fratelli d'Italia, 9 da Forza Italia, 8 dal M5s, 5 da Avs e 2 dalla Lega. È questo il bilancio dell'ultima tornata elettorale per le Comunali in Puglia che si è chiusa lunedì con i sei ballottaggi: i numeri riguardano solo i paesi al di sopra dei 15mila abitanti, anche perché in quelli più piccoli i partiti finiscono quasi sempre inglobati nelle liste civiche. I dati confermano una vittoria del centrosinistra, acclarata anche dal numero di Comuni conquistati: il campo largo ha trionfato in 30 comuni, guadagnandone 10 rispetto a quanti ne governava prima delle elezioni. Mentre il centrodestra ne ha persi cinque in totale e da 22 comuni che amministrava prima del primo turno è passato a 17. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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SEDUTA N° 5 DEL 28.04.2026 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

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