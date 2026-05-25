Elezioni provinciali | FI con Frontini FdI con Lega e Rocca solo il Pd Tutti i nomi

Da viterbotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12 si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni provinciali del 14 giugno. Forze politiche come Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno presentato rispettivamente le proprie candidature con Frontini e Rocca, mentre la Lega si è alleata con Fratelli d’Italia. Il Partito Democratico ha invece presentato una sola lista.

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A mezzogiorno è scattata la fine dei termini previsti per la presentazione delle liste per le elezioni dei consiglieri provinciali che si terranno il 14 giugno. Si tratterà di votazioni di secondo grado, con consiglieri e sindaci dei 60 comuni della Tuscia chiamati alle urne. Tre schieramenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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