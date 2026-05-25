Elezioni provinciali | FI con Frontini FdI con Lega e Rocca solo il Pd Tutti i nomi

Notizia in breve

Alle 12 si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni provinciali del 14 giugno. Forze politiche come Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno presentato rispettivamente le proprie candidature con Frontini e Rocca, mentre la Lega si è alleata con Fratelli d’Italia. Il Partito Democratico ha invece presentato una sola lista.