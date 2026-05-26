Sondaggio politico Swg martedì 26 maggio 2026 Vannacci sconquassa il centrodestra | giù FdI e FI su Pd e M5S
Il sondaggio Swg del 26 maggio 2026 mostra un calo di consensi per Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre cresce il sostegno a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La percentuale di voti per il centrodestra si riduce rispetto ai mesi precedenti, mentre il centrosinistra registra un incremento. I dati sono stati raccolti tra gli elettori italiani, senza specificare le motivazioni dietro i cambiamenti di preferenza. Le variazioni sono state misurate rispetto alle rilevazioni precedenti.
Per chi voterebbero gli italiani martedì 26 maggio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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