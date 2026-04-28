Frequentazioni pericolose | il questore sospende la licenza di un bar per quindici giorni

Durante un controllo di routine, le forze dell’ordine hanno identificato alcuni clienti di un bar, tra cui due stranieri trovati in possesso di sostanze stupefacenti e una persona con una misura di libertà vigilata. Successivamente, il questore ha deciso di sospendere la licenza dell’attività per quindici giorni, motivando la decisione con le frequentazioni ritenute pericolose. La sospensione è stata comunicata alle autorità e al gestore del locale.

Durante un'attività di controllo sono stati identificati alcune persone già note alle forze dell'ordine, due delle quali, di nazionalità stranieri, trovate con sostanze stupefacenti ed uno colpito dalla misura della libertà vigilata. La Polizia di Stato, su disposizione del questore Claudio.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il questore sospende la licenza a un bar di Sassuolo: rissa e spaccio in zona stazioneÈ stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a un bar di Sassuolo, dopo che il locale è stato segnalato come punto di ritrovo per... Viterbo, rissa con coltelli e droga nel bar: il questore sospende la licenzaÈ stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar nella provincia di Viterbo, a seguito di ripetuti episodi di violenza e presenza di sostanze... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Cocaina e clienti con precedenti per mafia: scatta la chiusura forzata per un locale a Milano. Sala Bingo, sospensione per 15 giorni. La questura: frequentazioni pericoloseAREZZOQuindici giorni di sospensione per una sala Bingo e scommesse del centro cittadino. Il Questore di Arezzo ha disposto da oggi lo stop all’attività del locale di via Niccolò Aretino, revocando ... lanazione.it Violenze e furti, 8 misure di prevenzione del Questore nei confronti di persone pericoloseLecce – Contro persone ritenute socialmente pericolose, segnalate da Uffici della Questura o dell'Arma dei Carabinieri per violenze tra le mura domestiche e ... corrieresalentino.it