Scafati locale chiuso per 15 giorni | il Questore sospende la licenza

Da salernotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Scafati hanno notificato al proprietario di un locale commerciale un'ordinanza del Questore di Salerno che sospende la licenza dell’attività per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle irregolarità. La decisione è stata comunicata ufficialmente al gestore del locale.

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I carabinieri di Scafati hanno notificato al titolare di un’attività commerciale il provvedimento emesso dal Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., con il quale è stata disposta la sospensione della licenza dell’esercizio commerciale per la durata di quindici giorni. Il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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