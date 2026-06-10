In Calabria, alcune aziende e associazioni collaborano con lavoratori migranti, anche nella stessa zona in cui quattro braccianti sono stati bruciati vivi. Questa presenza di supporto si verifica parallelamente a episodi di violenza e sfruttamento nei confronti dei migranti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi specifici o sui nomi delle organizzazioni coinvolte. La situazione evidenzia un quadro di tensione tra iniziative di assistenza e violenze che si verificano nel territorio.

Nella stessa zona in cui quattro braccianti sono stati bruciati vivi, alcune aziende e associazioni hanno trovato un modo per togliere potere ai caporali Sulla costa jonica nel nord della Calabria, dove il primo giugno quattro braccianti migranti sono stati bruciati vivi in un minivan, ci sono anche aziende agricole che assumono i lavoratori con contratti regolari e condizioni di lavoro dignitose. Provvedono alla casa e al trasporto, in modo da evitare che si rivolgano a caporali, cioè persone che fanno da intermediari per ingaggiare i braccianti, sfruttarli e trattenere parte della loro paga. Li assumono andandoli a cercare soprattutto nella baraccopoli di San Ferdinando, nella piana calabrese di Gioia Tauro, o in quelle pugliese di Borgo Mezzanone e di Rignano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Calabria c’è anche chi aiuta i lavoratori migranti

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