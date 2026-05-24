L’Emilia Romagna riapre le scuole il 31 agosto e rilancia il dibattito | chi aiuta oggi i genitori lavoratori durante la lunga pausa estiva?
L’Emilia Romagna ha annunciato la riapertura delle scuole per il 31 agosto. Il progetto, che coinvolge 42 Comuni, mira a offrire supporto ai genitori lavoratori durante le lunghe pause estive. La Regione ha specificato che l’iniziativa riguarda la copertura di servizi di assistenza e attività educative per bambini e ragazzi in questa fase dell’anno. La misura si inserisce in un quadro di interventi per facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia.
Ma una svolta arriva dall’Emilia-Romagna, che quest’anno aprirà in anticipo - dal 31 agosto - le scuole primarie, con attività extrascolastiche dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni. Una misura che, nelle intenzioni della Regione, vuole trasformarsi da sperimentazione a modello stabile e che riaccende il dibattito nazionale sul ruolo della scuola durante l’estate. Il progetto, annunciato dal presidente regionale Michele de Pascale e dall’assessora Isabella Conti, coinvolgerà 42 Comuni, compresi tutti i capoluoghi di provincia e diverse aree montane e interne. L’obiettivo dichiarato è coprire quello che la Regione definisce «il periodo più critico» per molte famiglie, ossia le due settimane che precedono l’inizio ufficiale delle lezioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Calendario scuole: in Emilia-Romagna riapertura il 31 agosto con attività extra
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