L’Emilia Romagna riapre le scuole il 31 agosto e rilancia il dibattito | chi aiuta oggi i genitori lavoratori durante la lunga pausa estiva?

Notizia in breve

L’Emilia Romagna ha annunciato la riapertura delle scuole per il 31 agosto. Il progetto, che coinvolge 42 Comuni, mira a offrire supporto ai genitori lavoratori durante le lunghe pause estive. La Regione ha specificato che l’iniziativa riguarda la copertura di servizi di assistenza e attività educative per bambini e ragazzi in questa fase dell’anno. La misura si inserisce in un quadro di interventi per facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia.