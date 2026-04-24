Un nuovo report denuncia come l’Unione Europea abbia adottato politiche che penalizzano chi presta assistenza ai migranti in difficoltà nel mare, con procedimenti giudiziari contro chi si impegna nel soccorso. Durante una conferenza stampa online, diverse organizzazioni coinvolte nelle emergenze hanno evidenziato come le misure adottate rappresentino una forma di criminalizzazione della solidarietà, lasciando intendere una svolta negativa nelle politiche di assistenza ai migranti.

L’ Europa volta le spalle a chi soccorre i migranti in pericolo in mare. A denunciarlo sono le organizzazioni che si occupano delle emergenze nel corso di una conferenza stampa online. Diverse realtà, in collegamento da diversi Paesi, hanno presentato un rapporto. Nell’ultimo anno almeno 110 operatori umanitari e attivisti hanno subito procedimenti giudiziari nell’Ue per avere aiutato i migranti. Uomini e donne finiti davanti ad un giudice per avere cercato di soccorrere chi rischiava la vita in mare o nelle zone di confine (52), per avere partecipato ad azioni di disobbedienza civile (17), per aver fornito assistenza legale o informazioni (10) oppure per avere offerto cibo, acqua eo riparo ai migranti (8).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La criminalizzazione della solidarietà”, l’Ue e i procedimenti giudiziari contro chi soccorre e aiuta i migranti: il report

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