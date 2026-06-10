In aprile produzione industriale su dello 0,5% Bene chimica e mezzi di trasporto ancora in calo tessile e abbigliamento

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad aprile, la produzione industriale italiana è aumentata dello 0,5% rispetto al mese precedente, segnando il terzo incremento consecutivo dopo tre anni di calo. Tra i settori, la chimica e i mezzi di trasporto hanno registrato un aumento, mentre tessile e abbigliamento hanno continuato a diminuire.

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La produzione industriale italiana mostra un altro segnale positivo ad aprile per il terzo mese consecutivo dopo tre anni di calo. Ma il quadro complessivo resta quello di una ripresa fragile e disomogenea. Secondo le stime dell’Istat, l’indice destagionalizzato è aumentato dello 0,5% rispetto a marzo e dell’ 1,3% rispetto a un anno prima, mentre nella media del trimestre febbraio-aprile si registra un incremento dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. A sostenere il dato sono soprattutto i beni strumentali, che crescono dell’1% rispetto al mese precedente e del 6,4% su base annua. È la componente più strettamente legata agli investimenti delle imprese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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