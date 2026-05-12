A marzo, secondo i dati diffusi dall'Istat, la produzione industriale è cresciuta dello 0,7% rispetto al mese precedente, dopo aver registrato un calo a febbraio. Su base annua, l’indice destagionalizzato mostra un incremento del 1,5%. Questi numeri indicano un lieve miglioramento rispetto al mese precedente e una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo gli ultimi dati Istat, a marzo l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dello 0,7% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato aumenta su base mensile per i beni strumentali (+2,1%) e i beni intermedi (+0,3%); mentre si osservano flessioni per i beni di consumo (-0,4%) e l’energia (-1,2%). Al netto degli effetti di calendario, a marzo l’indice generale aumenta in termini tendenziali dell’1,5% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025). Crescono in misura marcata i beni strumentali (+5,8%) e con minore intensità i beni intermedi (+0,5%); variazioni negative si osservano invece, per i beni di consumo (-1,9%) e l’energia (-3,1%).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Produzione industriale +0,7% a marzo, +1,5% su anno

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