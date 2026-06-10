- La piattaforma di Imprivata offre soluzioni di identity-first access management, privileged access security, autenticazione senza password e controllo degli agenti AI a supporto delle esigenze della sanità, dell'industria manifatturiera e di altri settori mission-critical MILANO, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imprivata, società leader di soluzioni di gestione degli accessi per la sanità e altri settori critici, annuncia la sua espansione nel mercato italiano, mettendo a disposizione la sua piattaforma di access management per supportare ospedali, aziende sanitarie locali e strutture assistenziali private nel potenziamento della cybersecurity, nell'ottimizzazione dei flussi di lavoro e nel miglioramento dell'assistenza ai pazienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprivata, leader nelle soluzioni di gestione degli accessi, entra nel mercato italiano per supportare le organizzazioni sanitarie a migliorare la sicurezza senza rallentare la produttività

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