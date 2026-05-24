Si è conclusa l’ottava stagione dei Venerdì d’Eresia con un convegno dedicato alla gestione del caos nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e si è concentrato sulla complessità di questi settori. Un relatore ha sottolineato l’importanza di imparare a navigare in ambienti difficili e imprevedibili, evidenziando le sfide legate alla gestione di sistemi complessi.

Scarperia e San Piero (Firenze), 24 maggio 2026 – Si è conclusa l’ottava stagione dei Venerdì d’Eresia con il convegno dal titolo “ Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali”, che ha visto una numerosa partecipazione di pubblico. Nel corso della serata nel salone mediceo del circolo insieme Mcl di San Piero a Sieve sono stati presentati due volumi che affrontano il tema della gestione della complessità nei sistemi organizzativi e sanitari: “ La varietà necessaria del potere” di Eugenio Bastianon e Alberto Felice De Toni e il volume “ Complessità e libertà nei sistemi sanitari” a cura di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Piero, una lezione sulla complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali. Bandini: “Imparare a gestire il caos”

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