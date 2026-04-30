Demetra acquisisce Maxxspine Innovative GmbH azienda leader da oltre vent’anni nelle soluzioni all’avanguardia per la colonna vertebrale rafforzando ulteriormente la propria posizione di punto di riferimento nell’ambito della chirurgia spinale

Demetra ha annunciato l'acquisizione di Maxxspine Innovative GmbH, azienda specializzata nelle soluzioni per la colonna vertebrale. Maxxspine è attiva nel settore da più di vent’anni e si occupa di prodotti per la chirurgia spinale. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa in data 30 aprile 2026. L’operazione mira a consolidare la presenza di Demetra nel settore delle tecnologie mediche per la colonna vertebrale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 30 aprile 2026 PRNewswire — Demetra, azienda medica internazionale innovativa e indipendente, leader nella fornitura di cementi ossei, spaziatori e biomateriali per applicazioni ortopediche, vertebrali e neurologiche, nonché per il controllo delle infezioni ortopediche, annuncia il completamento con successo dell’acquisizione di Maxxspine Innovative GmbH, azienda tedesca specializzata in soluzioni avanzate per la chirurgia spinale. L’operazione rafforza ulteriormente la posizione di Demetra come gruppo internazionale di riferimento nella chirurgia della colonna vertebrale. L’acquisizione è stata completata da Osartis GmbH, una società del Gruppo Demetra, che ha acquisito il 100% della proprietà e il pieno controllo di Maxxspine Innovative GmbH, con effetto a partire da oggi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Demetra acquisisce Maxxspine Innovative GmbH, azienda leader da oltre vent’anni nelle soluzioni all’avanguardia per la colonna vertebrale, rafforzando ulteriormente la propria posizione di punto di riferimento nell’ambito della chirurgia spinale Notizie correlate Da oltre 50 anni un punto di riferimento per il commercio, la boutique entra nell'albo delle Botteghe storicheLunedì 16 febbraio è stata consegnata a Gemma74 l'attestazione che sancisce l’ingresso nell’albo delle botteghe storiche del Comune di San Giovanni... Fintech Media Advertising diventa sponsor ufficiale del team Honda LCR, rafforzando la propria posizione come piattaforma globale di infrastruttura fintechCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HONG KONG, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ — Fintech Media Advertising annuncia la sua sponsorizzazione...