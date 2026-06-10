Imminente l’uscita del nuovo libro di Goffredo Palmerini Personaggi e Persone – 99 profili un patrimonio di memoria

Da laprimapagina.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È in fase di stampa il nuovo libro di Goffredo Palmerini intitolato “Personaggi e Persone – 99 profili, un patrimonio di memoria”. Il volume, pubblicato da One Group Edizioni, sarà disponibile a breve. È stato realizzato per celebrare il riconoscimento di L’Aquila come Capitale italiana della Cultura nel 2026.

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L’AQUILA – Ora in stampa, è imminente l’uscita del nuovo libro di Goffredo Palmerini “PERSONAGGI e PERSONE – 99 profili, un patrimonio di memoria” (One Group Edizioni) per celebrare L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Il volume è una raccolta di profili e memorie di Personalità scomparse su cui l’autore ha tratteggiato un proprio ricordo tra il 2005 e il 2025. Nel volume 99 Personaggi – numero simbolico per L’Aquila -, “. figure di concittadini che hanno lasciato un’impronta profonda nella vita della comunità aquilana e che meritano la gratitudine della città, come pure Personalità che in Italia e all’estero hanno reso onore alla terra d’origine con il loro talento e la dedizione al bene comune, infine figure di spicco della cultura mondiale legate in qualche modo a L’Aquila. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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