È in fase di stampa il nuovo libro di Goffredo Palmerini intitolato “Personaggi e Persone – 99 profili, un patrimonio di memoria”. Il volume, pubblicato da One Group Edizioni, sarà disponibile a breve. È stato realizzato per celebrare il riconoscimento di L’Aquila come Capitale italiana della Cultura nel 2026.

L’AQUILA – Ora in stampa, è imminente l’uscita del nuovo libro di Goffredo Palmerini “PERSONAGGI e PERSONE – 99 profili, un patrimonio di memoria” (One Group Edizioni) per celebrare L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Il volume è una raccolta di profili e memorie di Personalità scomparse su cui l’autore ha tratteggiato un proprio ricordo tra il 2005 e il 2025. Nel volume 99 Personaggi – numero simbolico per L’Aquila -, “. figure di concittadini che hanno lasciato un’impronta profonda nella vita della comunità aquilana e che meritano la gratitudine della città, come pure Personalità che in Italia e all’estero hanno reso onore alla terra d’origine con il loro talento e la dedizione al bene comune, infine figure di spicco della cultura mondiale legate in qualche modo a L’Aquila. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Imminente l’uscita del nuovo libro di Goffredo Palmerini “Personaggi e Persone – 99 profili, un patrimonio di memoria”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“PERSONAGGI & PERSONE – 99 profili, memorie e ricordi”, prossima l’uscita del nuovo libro di Goffredo PalmeriniGoffredo Palmerini ha annunciato l’uscita di due nuovi libri intitolati “Personaggi & Persone – 99 profili, memorie e ricordi”.

Leggi anche: Sabato 28 marzo la presentazione a Tempera del libro di Goffredo Palmerini “Intrecci di memoria”