PERSONAGGI & PERSONE – 99 profili memorie e ricordi prossima l’uscita del nuovo libro di Goffredo Palmerini

Goffredo Palmerini ha annunciato l’uscita di due nuovi libri intitolati “Personaggi & Persone – 99 profili, memorie e ricordi”. Questi volumi sono stati realizzati per celebrare L’Aquila come Capitale italiana della Cultura nel 2026. L’autore ha condiviso che il progetto comprende profili di figure locali e ricordi legati alla città, approfondendo aspetti della storia e della memoria aquilana.

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L’AQUILA – Due nuovi libri sono il contributo editoriale di Goffredo Palmerini per celebrare L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Il primo, “Ricordando Mario Fratti – Voci e memorie” (One Group Edizioni), uscito qualche giorno fa, è un volume che raccoglie 36 testimonianze sul grande drammaturgo aquilano Mario Fratti, vissuto a New York dal 1963 fino alla sua scomparsa il 15 aprile 2023. Il libro è stato presentato il 30 aprile scorso a L’Aquila presso la storica libreria Colacchi. Il secondo libro, in via di pubblicazione sempre per i tipi delle Edizioni One Group, uscirà tra qualche settimana, entro il mese di giugno. È una raccolta di profili e memorie di Personalità scomparse su cui ho scritto un ricordo tra il 2005 e il 2025.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “PERSONAGGI & PERSONE – 99 profili, memorie e ricordi”, prossima l’uscita del nuovo libro di Goffredo Palmerini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Presentazione del volume “Ricordando Mario Fratti – Voci e memorie” di Goffredo PalmeriniL’AQUILA – Sarà presentato giovedì 30 aprile alle 17:30, a L’Aquila, presso la storica Libreria Colacchi (Corso Vittorio Emanuele II, 5) il volume... Sabato 28 marzo la presentazione a Tempera del libro di Goffredo Palmerini “Intrecci di memoria”L’AQUILA – Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:30, a TEMPERA, presso il CENTRO CULTURALE in Via Monte Verdone – Progetto CASE, l’Associazione Tempera...