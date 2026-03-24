L’AQUILA – Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:30, a TEMPERA, presso il CENTRO CULTURALE in Via Monte Verdone – Progetto CASE, l’ Associazione Tempera Onlus propone un pomeriggio dedicato alla presentazione di “Intrecci di memoria” (One Group Edizioni), sedicesimo libro del giornalista e scrittore aquilano Goffredo Palmerini. Oltre all’Autore, che illustrerà la sua opera e sarà lieto di dialogare con il pubblico, interverrà Francesca Pompa, presidente della Casa editrice ONE GROUP, e Rosanna Scimia – che modererà l’incontro -, presidente di Tempera onlus, Associazione che da quasi vent’anni si occupa della diffusione della cultura nelle aree limitrofe del comprensorio aquilano, organizzando numerosi eventi culturali (concerti, spettacoli, teatrali, cineforum, conferenze, seminari, laboratori per ragazzi, ecc. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sabato 28 marzo la presentazione a Tempera del libro di Goffredo Palmerini “Intrecci di memoria”

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Storia di Virginia romana SANDRO BOTTICELLI Datazione: 1505 circa Tecnica: Tempera e oro su tavola Provenienza: Dono Giovanni Morelli, 1891 Ubicazione: Accademia Carrara, Bergamo In questa tavola tardiva, Botticelli adotta la tecnica della facebook