Sabato a Budrio si è svolto un evento Pride con il patrocinio del Comune, rivolto ai bambini. La manifestazione ha incluso una fiera dedicata alle eccellenze queer e ha presentato illustrazioni considerate erotiche. L’evento ha suscitato polemiche per il coinvolgimento di minori e per i contenuti esposti. Nessuna restrizione ufficiale è stata comunicata riguardo alla partecipazione dei bambini o alla natura delle esposizioni.

Inizio alle 16, nel parco, con il piccolo mercatino delle eccellenze queer ed erotiche. Alle 16.30, poi, i bambini sono stati accolti nell’area gioco-laboratoriale a cura di Genderlens (associazione specializzata nell’infanzia trans e queer) per le «coloratissime attività» a cura dello staff del Piccolo Pride Quindi, dopo i saluti del sindaco (pardon della sindaca), con al fianco l’imprescindibile associazione «Linea Lesbica», si è entrati finalmente nel vivo della festa con il laboratorio di illustrazione erotica, «ideato per essere un ponte verso una nuova consapevolezza nella ricerca del piacere, verso un’analisi sia personale che collettiva del concetto di erotismo e di bellezza». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Illustrazioni erotiche al gay pride per bimbi

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