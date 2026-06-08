il pride celebra gaza ma in palestina i gay sono perseguitati

Durante il mese del Pride, in Italia si sono svolte iniziative di sostegno a Gaza, con l’uso di bandiere arcobaleno e campagne di sensibilizzazione. Nel frattempo, in Palestina, le persone LGBTQ+ continuano a essere soggette a persecuzioni e discriminazioni legali e sociali. La celebrazione di Gaza nel contesto del Pride italiano si è concentrata sulla solidarietà, mentre in Palestina le autorità continuano a reprimere le espressioni di identità sessuale e orientamento.

Nel pieno del “Mese del Pride”, a giugno, insieme a bandiere arcobaleno, rivendicazioni identitarie e campagne per l’inclusione, l’attivismo queer italiano ripropone il tema simbolo del momento: Gaza. Da Genova a Roma, da Bari a Firenze, passando per L’Aquila, Messina, Catania e Sassari, la rassegna internazionale “Queer Cinema for Palestine – No Pride in Genocide” porta in sala sei cortometraggi dedicati a Gaza, alla memoria palestinese e alla “resistenza”. Dopo le varie proiezioni sono sempre in programma dibattiti, interventi di associazioni Lgbtq+, collettivi politici e gruppi di solidarietà. Un calendario fitto, partecipato e mediaticamente impeccabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Israeli Far Right Minister Ben-Gvir celebrates new Palestinian 'DEATH PENALTY LAW' with Champagne

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