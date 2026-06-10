Ila Berlin 2026, evento internazionale dedicato a difesa e spazio, si è aperto con un focus su industria, innovazione e sicurezza. La manifestazione, considerata una delle principali nel settore, riunisce rappresentanti di vari Paesi europei per promuovere la cooperazione e presentare le ultime tecnologie e sviluppi nel campo aerospaziale e della difesa. La fiera si svolge in un contesto di crescente attenzione alle tematiche di sicurezza e collaborazione tra nazioni.

Ila Berlin 2026 si apre come uno dei principali appuntamenti internazionali per aerospazio e difesa, con una forte attenzione a industria, innovazione, sicurezza e cooperazione tra Paesi europei. Al Berlin ExpoCenter Airport la fiera riunisce aziende, istituzioni, forze armate e ricerca, offrendo una fotografia dei programmi che stanno ridisegnando il settore. La presenza italiana è significativa. Gli espositori sono 25, con un padiglione nazionale coordinato da ItaIce che raccoglie 13 aziende, accanto alla partecipazione di Aiad e di gruppi come Leonardo, Mbda, Avio Aero ed ELT Group. Il dato industriale si accompagna a una presenza tecnologica che tocca elicotteri, difesa elettronica e osservazione della Terra. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Ila Berlin 2026, l’Italia porta in vetrina difesa e spazio

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