Spazio Italia protagonista negli Usa | 27 imprese in vetrina con l’Ice a Colorado Springs

Le imprese italiane attive nel settore aerospaziale parteciperanno al Space Symposium 2026, in programma dal 13 al 16 aprile a Colorado Springs. In questa occasione, 27 aziende italiane saranno presenti con l'assistenza dell'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati all’economia spaziale a livello globale.

Le eccellenze italiane dell’aerospazio sbarcano negli Stati Uniti per lo Space Symposium 2026, in programma dal 13 al 16 aprile a Colorado Springs, uno degli appuntamenti globali più rilevanti per la space economy. A guidare la partecipazione italiana sono Agenzia Ice e Agenzia Spaziale Italiana, con una delegazione di 27 imprese attive lungo tutta la filiera: dai sistemi satellitari alla propulsione, dall’osservazione della Terra all’optoelettronica, fino ai servizi di missione e alle applicazioni dual-use. Un ecosistema industriale completo. Tra le aziende presenti nel Padiglione Italia figurano realtà come Leonardo, Officina Stellare, Kayser Space, IngeniArs e T4i, affiancate da altre imprese attive nel Symposium tra cui Avio, D-Orbit, Argotec e Altec.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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