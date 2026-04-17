Spazio Donazzan | Space Meetings Veneto è la vetrina italiana per l' industria mondiale della difesa

L'eurodeputata di Fratelli d'Italia ha affermato che lo «Space Meetings Veneto» rappresenta la vetrina italiana per l'industria mondiale della difesa. La presentazione dell'evento si è svolta durante un'intervista al Parlamento Europeo, in vista delle date di svolgimento a Venezia, dall'11 al 13 maggio. L'iniziativa coinvolge diversi attori del settore spaziale e della difesa, che si riuniranno in quella città.

Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d'Italia in un'intervista al Parlamento Europeo a margine dell'evento di presentazione dello «Space meetings Veneto», che si terrà a Venezia dall'11 al 13 maggio. Domani la Lega alla sfida della piazza. «Torniamo padroni a casa nostra» «Con noi l’Europa è ferma ai sorrisini della Merkel e Sarkozy». La marcia d’avvicinamento alla manifestazione organizzata dalla Lega per domani (ore 15) in piazza del Duomo a Milano è concentrica, parte da più punti cardinali. Quello del senatore Claudio Borghi è economico, la sua declinazione di «padroni a casa nostra» (romantico slogan dell’era bossiana recuperato per l’occasione) ha come fulcro la crisi energetica provocata dalla guerra e dalla chiusura ideologica di Bruxelles sul Patto di stabilità.🔗 Leggi su Laverita.info

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Spazio: Donazzan (FdI),Veneto space meeting è vetrina italiana per industria mondiale della difesa

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