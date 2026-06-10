Una maestra di Conegliano è morta a causa di un tumore fulminante. Prima di perdere la vita, ha scritto un messaggio d’addio ai suoi alunni. La notizia ha suscitato dolore tra la comunità scolastica e i residenti. La docente aveva insegnato per molti anni nella scuola locale. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. La città si prepara a ricordarla con un momento commemorativo.

Il tumore fulminante e l’amore per i suoi alunni fino all’ultimo: Conegliano piange la maestra Roberta Micheletti. Ha combattuto in silenzio contro una malattia che in pochi mesi non le ha lasciato scampo. Ma fino a quando le forze glielo hanno consentito ha continuato a pensare ai suoi bambini, alla scuola e a quel lavoro che considerava una vera missione. Per questo la morte di Roberta Micheletti, storica educatrice della scuola dell’infanzia San Pio X di Conegliano, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità. La maestra, conosciuta da tutti come “maestra Roby”, si è spenta a soli 56 anni dopo un tumore aggressivo diagnosticato pochi mesi fa. L’ultimo pensiero per i suoi bambini. Anche quando la malattia si è aggravata e non le ha più permesso di essere fisicamente in classe, Roberta Micheletti non ha smesso di lavorare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Il tumore fulminante e l’ultimo gesto d’amore per i suoi alunni: addio alla maestra Roberta Micheletti

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