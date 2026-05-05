L’ultimo saluto alla maestra Carla Bottai

A Sasso d’Ombrone si è svolto l’ultimo saluto alla maestra Carla Bottai, che si è spenta domenica all’età di 91 anni nella sua abitazione. I funerali si sono tenuti ieri, coinvolgendo amici e cittadini in un momento di commemorazione. La donna era conosciuta per il suo ruolo di insegnante e per il legame duraturo con la comunità locale.

Sasso d’Ombrone ha detto addio alla sua storica maestra. Carla Bottai (nella foto) si è spenta domenica nella sua abitazione all’età di 91 anni e i funerali si sono svolti nella giornata di ieri. La maestra Carla iniziò la sua attività di insegnante a metà degli anni ’50, nelle scuole di campagna del comune di Cinigiano, contribuendo con dedizione e passione all’ alfabetizzazione della popolazione nel difficile periodo del dopoguerra. Per oltre vent’anni ha insegnato nelle scuole del territorio — da Poggi del Sasso a Montecucco, da Terratello a Borgo Santa Rita — fino a Sasso d’Ombrone, dove è stata titolare fino alla chiusura della scuola. Intere generazioni sono cresciute sotto la sua guida, ricordandola per la sua umanità, la fermezza e l’amore per l’insegnamento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo saluto alla maestra Carla Bottai Notizie correlate Leggi anche: Chiesa gremita per l'ultimo saluto alla 15enne Sofia Maestra d’asilo muore dopo un incidente. L’ultimo gesto d’amore: sì alla donazione degli organiPerugia, 28 febbraio 2026 – Un ultimo gesto d’amore che trasforma una tragedia in speranza. Approfondimenti e contenuti Si parla di: L’ultimo saluto alla maestra Carla Bottai; Sasso d’Ombrone | addio alla storica maestra che ha istruito il borgo. L’ultimo saluto alla maestra Carla BottaiSasso d’Ombrone ha detto addio alla sua storica maestra. Carla Bottai (nella foto) si è spenta domenica nella sua ... lanazione.it