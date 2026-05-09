Trento il club cambia passo | entrano otto nuovi azionisti nella società gialloblù

A Trento, la società calcistica ha annunciato l’ingresso di otto nuovi azionisti, un passo importante nel processo di rafforzamento della propria organizzazione. La decisione mira a sostenere lo sviluppo del club e a consolidare la sua posizione nel panorama locale e nazionale. Questa modifica nella composizione societaria rappresenta una novità significativa per la squadra, che intende proseguire nel suo percorso di crescita.

L’A.C. Trento 1921 accelera il proprio percorso di crescita e rafforza in maniera decisa la struttura societaria. Nella giornata di giovedì, durante una conferenza stampa ospitata alla Locanda Margon, il club gialloblù ha ufficializzato l’ingresso di otto nuovi azionisti all’interno della società.🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Tre stabilimenti ravennati entrano nella Guida ai beach club d’ItaliaSarà presentata giovedì 7 maggio, nelle sale dell’Hotel Gallia di Milano, la terza edizione della Guida ai Beach Club d’Italia 2026 e ci sarà anche...

Leggi anche: Trento vs Lumezzane: ecco i convocati gialloblu per la sfida di Serie C.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: IL TRENTO CALCIO CAMBIA SCHIERAMENTO; Il Monastir cambia proprietà: l’accordo con Football Club Holding e il piano per le giovanili. Romi Fuke sarà il presidente.

L’italoargentino giocherà la stagione n. 16 nel club bianconero A 40 anni ho ancora voglia di allenarmi con i più giovani Il volontariato ti fa crescere come uomo e come ...Toto Forray vestirà la maglia dell’Aquila Trento almeno fino al giugno del 2027. Questo nuovo prolungamento farà in modo ... quotidiano.net

Trento, Zocchi: Club ambizioso, non ho mai ricevuto un no dai giocatori contattatiMoreno Zocchi è il nuovo direttore sportivo del Trento. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio e Il 61, nel corso della trasmissione A Tutta C, Zocchi spiega cosa lo ha portato ad accettare la proposta ... tuttomercatoweb.com

Oggi con Flotilla sono a Bolzano alle 11 e poi a Trento alle 18. Vi aspetto x.com

Trento or Padova reddit