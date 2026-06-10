Il titolo della Lazio vola in Borsa e i tifosi sperano nell’annuncio della vendita

Le azioni della Lazio sono salite in Borsa, suscitando speranze tra i tifosi di un’eventuale vendita. La società ha registrato un aumento di valore, mentre si susseguono voci su possibili cambiamenti nella proprietà. La gestione attuale, iniziata nel 2004, ha portato numerosi titoli, superando la rivale storica. Nessuna comunicazione ufficiale sulla vendita o sui piani futuri, ma l’attenzione resta alta tra gli investitori e i sostenitori.

La Lazio è un romanzo. Una grande storia da raccontare. Con una presidenza, quella Lotito, che dal 2004 (ossia da quando è diventato presidente) ha vinto più titoli della Roma. Ma i tifosi non lo vogliono più. Scioperano. Non si fanno l’abbonamento. Non vanno allo stadio. Non sottoscrivono abbonamenti tv. Adesso l’ambiente Lazio si sta eccitando perché venerdì, a Borse chiuse, sono attesi annunci importanti del presidente. È tutto da stabilire che l’annuncio sia la messa in vendita del club. Ma basta poco per eccitare i laziali. Che pure quest’anno hanno giocato la finale di Coppa Italia. Ma loro si percepiscono come una grande del calcio europeo e quindi a loro non basta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Serie A - Lotito blinda la Lazio che vola in borsa

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