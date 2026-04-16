Banco Bpm | trionfo di Castagna e Tononi il titolo vola in borsa

Il 16 aprile 2026, i soci di Banco Bpm si sono riuniti a Milano per approvare i nuovi assetti della governance. Durante l’assemblea, è stata confermata la nomina di Giuseppe Castagna come amministratore delegato e di Massimo Tononi come presidente. La notizia ha portato a un aumento del valore delle azioni in borsa, con il titolo che ha registrato un rialzo significativo.

I soci di Banco Bpm si sono riuniti a Milano in questo giovedì 16 aprile 2026 per definire i nuovi equilibri della governance, confermando la guida di Giuseppe Castagna come amministratore delegato e di Massimo Tononi alla presidenza. Il voto ha sancito la continuità del progetto strategico attuale, con la lista del consiglio che ha raccolto il 58,87 per cento delle preferenze, assicurandosi così 10 posti tra i vertici dell’istituto. La partecipazione all’assemblea è stata significativa, con il 72,32 per cento del capitale totale chiamato a decidere le sorti della banca di Piazza Meda. La distribuzione dei seggi e la reazione dei mercati finanziari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banco Bpm: trionfo di Castagna e Tononi, il titolo vola in borsa Notizie correlate Banco Bpm, Castagna e Tononi rieletti ai verticiGiovedì 16 aprile 2026 i soci di Banco Bpm si sono riuniti a Milano per rinnovare la governance, confermando l’amministratore delegato Giuseppe... Leggi anche: Mps, vince Lovaglio: Delfin e Banco Bpm determinanti per il ribaltone di Siena Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mps, sul voto in assemblea Banco Bpm deciderà solo alla vigilia; Trionfo a sorpresa di Plt Holding (e Lovaglio) all’assemblea di Mps; I retroscena della svolta Milleri-Castagna. Viaggio a ritroso di un trionfo non previsto; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,2%), gli Usa bloccano lo Stretto di Hormuz. Bene Leonardo, Poste e Tim. Banco BPM, in Assemblea vince la lista del CdaLa lista del Cda di Banco Bpm si aggiudica la corsa per il nuovo Consiglio. Secondo quanto si apprende, in assemblea degli azionisti la ... teleborsa.it Banco BPM, al via l'assemblea: Crédit Agricole sale al 22,8%(Teleborsa) - Il presidente Massimo Tononi ha aperto l'assemblea dei soci di Banco BPM con il 72,32% del capitale rappresentato. Dopo quella di MPS di ieri, con la relativa sorpresa Lovaglio favorita ... finanza.repubblica.it "Abbiamo fatto i nostri interessi: abbiamo votato per chi poteva assicurarci una stabilità nei rapporti cominciati nel novembre 2024": così l'Ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, commenta il ruolo dell'istituto milanese nell'assemblea dei soci di Mps che ieri, a s x.com L’assemblea di Banco BPM si è riunita a Milano per nominare il nuovo consiglio d’amministrazione seguendo le regole della nuova Legge #Capitali. I risultati vedono sia la conferma di Crédit Agricole Italia primo azionista e salito dal 20,10% al 22,8% sia la facebook