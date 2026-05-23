Meloni conquista l’India | la caramella Melody diventa virale e vola in Borsa anche il titolo sbagliato
Una caramella al cioccolato, un video con il primo ministro indiano e il sorriso della leader italiana sono diventati virali sui social in India. La clip mostra una scena semplice e spontanea, ma ha attirato l’attenzione di molti utenti. Nel frattempo, il titolo azionario di una società legata alla produzione di dolci ha registrato un aumento significativo, anche se si tratta di un titolo secondario.
Una caramella al cioccolato, un video con Narendra Modi e il sorriso di Giorgia Meloni: così nasce il fenomeno social che da giorni sta facendo impazzire l’India. È bastato un filmato di pochi secondi pubblicato dalla premier italiana per trasformare il marchio dolciario “Melody” in un caso virale globale Leggi anche Meloni sorpassa Macron su Instagram: la premier italiana è la leader europea più seguita. Le caramelle della coppia "Melodi" diventano virali: il video fa il record di visualizzazioni. Nel video pubblicato dalla stessa Meloni, i due leader sorridono mentre il premier indiano consegna alla presidente una confezione della celebre caramella al cioccolato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Meloni And Modi Embrace Viral Melodi Meme In Rome | DWS News | AC1F
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