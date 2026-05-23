Meloni conquista l’India | la caramella Melody diventa virale e vola in Borsa anche il titolo sbagliato

Notizia in breve

Una caramella al cioccolato, un video con il primo ministro indiano e il sorriso della leader italiana sono diventati virali sui social in India. La clip mostra una scena semplice e spontanea, ma ha attirato l’attenzione di molti utenti. Nel frattempo, il titolo azionario di una società legata alla produzione di dolci ha registrato un aumento significativo, anche se si tratta di un titolo secondario.