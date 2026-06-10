Kimi Antonelli è stato inserito nella lista dei 100 sportivi più influenti dal Time, insieme a un altro noto pilota. La selezione avviene a pochi giorni dalla sua vittoria al Gran Premio di Monaco, corsa di Formula 1 che si svolge nel Principato. Il riconoscimento viene attribuito per l’impatto avuto nel mondo dello sport e per le performance recenti. La pubblicazione del Time celebra così il suo ruolo crescente nel panorama sportivo internazionale.

Bologna, 10 giugno 2026 – Un altro importante riconoscimento per Kimi Antonelli, fresco vincitore e dominatore del Gran Premio di Monaco, la corsa nel Principato che appartiene al mito della Formula 1. Un riconoscimento ottenuto assieme a un altro grande dello sport italiano, il tennista numero al mondo Janik Sinner. Sinner tra gli ‘Icons’ come LeBron e Messi. Antonelli e Sinner, infatti, da oggi, sono tra le 100 personalità sportive più influenti del 2026 secondo la rivista statunitense 'Time'. Il tennista numero 1 al mondo è inserito nella categoria ‘Icons’, insieme a nomi come LeBron James e Leo Messi. L'ascesa di Sinner "ha garantito al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Ilrestodelcarlino.it - Il Time celebra Antonelli: “Tra i 100 sportivi più influenti assieme a Sinner”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI! F1 2026 Miami Grand Prix Full Race Results & Standings

Notizie e thread social correlati

Anche il Time incorona Kimi: tra i 100 sportivi più influenti al mondo insieme a CR7, Sinner e...Il pilota Mercedes è stato inserito nella lista dei 100 sportivi più influenti al mondo dalla rivista Time, insieme a Cristiano Ronaldo e Jannik...

Doppio orgoglio azzurro: Sinner e Antonelli tra i 100 più influenti dello sport secondo TIMEJannik Sinner e Kimi Antonelli sono entrati nella prima classifica dei 100 sportivi più influenti stilata da TIME.

Argomenti più discussi: Classifica piloti e costruttori: Kimi Antonelli vola a +66 su Hamilton; Sinner e Antonelli, l’Italia entra nella top 100 di Time: Jannik e Kimi con Lebron e Duplantis, l’intruso è Gerry Cardinale.

Il Time celebra Antonelli: Tra i 100 sportivi più influenti assieme a SinnerLa rivista americana riconosce l’abilità e l’impegno del pilota bolognese: Si unisce a due leggende della Formula 1 come Michael Schumacher e Ayrton Senna. L’Aci: ''Grazie Kimi. Le tue vittorie guid ... ilrestodelcarlino.it

Il ‘Time’ celebra lo sport italiano: Antonelli e Sinner tra i 100 sportivi più influenti al mondoLo sport italiano vive un grandissimo momento di forma. Il pilota di Formula Uno fa compagnia al numero uno Jannik Sinner. Anche la rivista americana Time celebra il numero uno al mondo Jannik Sinner. tennisitaliano.it