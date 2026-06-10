Anche il Time incorona Kimi | tra i 100 sportivi più influenti al mondo insieme a CR7 Sinner e

Notizia in breve

Il pilota Mercedes è stato inserito nella lista dei 100 sportivi più influenti al mondo dalla rivista Time, insieme a Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. La pubblicazione statunitense ha scelto di includerlo nella classifica annuale, riconoscendone l'impatto nel mondo dello sport. La selezione avviene ogni anno e comprende atleti di diversi sport e provenienze.