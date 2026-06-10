Anche il Time incorona Kimi | tra i 100 sportivi più influenti al mondo insieme a CR7 Sinner e

Da gazzetta.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pilota Mercedes è stato inserito nella lista dei 100 sportivi più influenti al mondo dalla rivista Time, insieme a Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. La pubblicazione statunitense ha scelto di includerlo nella classifica annuale, riconoscendone l'impatto nel mondo dello sport. La selezione avviene ogni anno e comprende atleti di diversi sport e provenienze.

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Lui è (già) leggenda. A 19 anni. Kimi Antonelli finisce anche tra le 100 personalità più influenti del mondo dello sport. Una classifica stilata da Time in questo 2026. L’attuale numero uno del Mondiale di Formula 1, con gli ultimi cinque gran premi vinti, è stato inserito con personalità straordinarie come LeBron James e Cristiano Ronaldo. Un anno fa, ha scritto il Time, "durante la sua stagione d'esordio in Formula 1, Kimi Antonelli, il diciannovenne prodigio italiano scelto per sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton nella scuderia Mercedes, trascorse i giorni successivi al suo primo podio a sostenere gli esami di maturità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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