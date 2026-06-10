Anche il Time incorona Kimi | tra i 100 sportivi più influenti al mondo insieme a CR7 Sinner e
Il pilota Mercedes è stato inserito nella lista dei 100 sportivi più influenti al mondo dalla rivista Time, insieme a Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. La pubblicazione statunitense ha scelto di includerlo nella classifica annuale, riconoscendone l'impatto nel mondo dello sport. La selezione avviene ogni anno e comprende atleti di diversi sport e provenienze.
Lui è (già) leggenda. A 19 anni. Kimi Antonelli finisce anche tra le 100 personalità più influenti del mondo dello sport. Una classifica stilata da Time in questo 2026. L’attuale numero uno del Mondiale di Formula 1, con gli ultimi cinque gran premi vinti, è stato inserito con personalità straordinarie come LeBron James e Cristiano Ronaldo. Un anno fa, ha scritto il Time, "durante la sua stagione d'esordio in Formula 1, Kimi Antonelli, il diciannovenne prodigio italiano scelto per sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton nella scuderia Mercedes, trascorse i giorni successivi al suo primo podio a sostenere gli esami di maturità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Notizie e thread social correlati
Webuild, tra le aziende più influenti al mondo secondo TimeWebuild è stata inserita da Time tra le aziende più influenti a livello mondiale.
Tra i 100 Musei più visitati al mondo 2025 tre italiani in top 100, Vaticano al 2° posto, primo il LouvreNel 2025, i musei più visitati al mondo sono in leggero aumento rispetto agli anni precedenti, anche se non hanno ancora raggiunto i livelli...
Argomenti più discussi: IL TIME INCORONA POGACAR: È L'UNICO CICLISTA NELLA LISTA DEI 100 SPORTIVI PIÙ INFLUENTI DEL 2026; TIME incorona i giganti dello sport: tra i 100 più influenti del 2026 brillano Sinner e Antonelli.
#TIME incorona i #giganti dello sport: tra i 100 più influenti del 2026 brillano #Sinner e #Antonelli - #sportpress24 sportpress24.com/2026/06/10/tim… @TIME x.com
Zverev incorona ancora Sinner Reduce dal primo Slam della carriera, il tedesco è tornato a parlare del numero 1 del mondo e delle difficoltà incontrate nei loro recenti confronti. Per Sascha, c'è un motivo se Jannik è lassù in cima al ranking facebook
Sinner, la rivista Time lo incorona: è tra le 100 personalità più influenti nel mondo sportIn un periodo in cui il calcio italiano ottiene pochi risultati, ci pensa Jannik Sinner a portare in alto la bandiera italiana nel mondo dello ... msn.com
IL TIME INCORONA POGACAR: È L'UNICO CICLISTA NELLA LISTA DEI 100 SPORTIVI PIÙ INFLUENTI DEL 2026Lo sloveno appare in un novero che comprende personalità del calibro di Lebron James, Jannik Sinner e Lionel Messi. tuttobiciweb.it
Raikkonen incorona Antonelli: Talento speciale, può vincere il mondiale reddit