Doppio orgoglio azzurro | Sinner e Antonelli tra i 100 più influenti dello sport secondo TIME

Jannik Sinner e Kimi Antonelli sono entrati nella prima classifica dei 100 sportivi più influenti stilata da TIME. La lista comprende i personaggi considerati più significativi a livello globale nel mondo dello sport. La selezione evidenzia la rilevanza di entrambi in ambiti diversi, con Sinner nel tennis e Antonelli nel motociclismo. La presenza nella lista è stata comunicata come un traguardo importante per i due atleti italiani.

L’ingresso di Jannik Sinner e Kimi Antonelli nella prima edizione della classifica dei 100 personaggi più influenti dello sport mondiale stilata da TIME rappresenta molto più di un semplice riconoscimento individuale. È la fotografia di un momento storico per lo sport italiano, sempre più capace di esprimere talenti in grado di incidere non soltanto sui risultati agonistici, ma anche sull’immaginario globale, sulle nuove generazioni e sulle dinamiche economiche e mediatiche che gravitano attorno alle grandi competizioni internazionali. La presenza dei due giovani azzurri accanto a figure leggendarie come Lionel Messi, LeBron James e Cristiano Ronaldo certifica il salto di dimensione compiuto dall’Italia sportiva negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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