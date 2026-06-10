Un spettacolo di danza contemporanea accompagnato da musica dal vivo si è svolto al Museo. L’evento, chiamato “Il Suono dei Gesti”, ha previsto diverse esibizioni e laboratori, coinvolgendo artisti e pubblico. La performance ha unito movimenti di danza con musica eseguita dal vivo, senza altre specifiche sul luogo o sui partecipanti. La manifestazione si è svolta in un ambiente museale, con un programma che ha incluso anche attività pratiche dedicate agli spettatori.

Cosa: Il Suono dei Gesti, un progetto multidisciplinare che unisce danza contemporanea e musica dal vivo in un fitto programma di spettacoli e laboratori.. Dove e Quando: Presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma, dal 14 al 18 giugno 2026.. Perché: Un’occasione per riscoprire il patrimonio museale come uno spazio vivo e assistere alla prima nazionale dell’atteso spettacolo Gesti al Tramonto.. Dal 14 al 18 giugno 2026, il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma si trasformerà nel palcoscenico d’eccezione per Il Suono dei Gesti, un innovativo progetto artistico che fa dialogare la danza contemporanea e la musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Suono dei Gesti: la danza incontra la musica al Museo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Circe, una dea contemporanea

Notizie e thread social correlati

Arte, danza e musica. Il museo è... diffusoUn progetto mira a creare un museo diffuso che coinvolge territori, istituzioni accademiche e culturali.

Il debutto di Sunwook Kim: "Suono la musica dei grandi per regalare l’imprevedibile"A soli diciotto anni, Sunwook Kim ha conquistato il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Leeds, una delle competizioni più...

Argomenti più discussi: IL SUONO DEI GESTI al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma; Il Suono dei Gesti approda al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali -; Il suono del legno che ricorda il mare; Kidsmeetalps 2026: i suoni della città e della montagna che si incontrano.

Qualcun altro pensa che il design a punta d'ala sia stato il miglior design dei Galaxy Buds? reddit

Linguaggio del corpo nel public speaking: gesti, postura e sguardo che convinconoLinguaggio del corpo nel public speaking: come gesti, postura e sguardo influenzano la tua credibilità sul palco e nelle presentazioni. biancolavoro.it