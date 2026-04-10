A soli diciotto anni, Sunwook Kim ha conquistato il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Leeds, una delle competizioni più prestigiose nel settore. La vittoria ha segnato il suo ingresso ufficiale nel panorama del pianismo internazionale. Kim ha dichiarato di voler interpretare le opere dei grandi compositori per regalare momenti di sorpresa e imprevedibilità agli ascoltatori. La sua performance ha ricevuto riconoscimenti da parte della giuria e del pubblico presente.

A diciotto anni Sunwook Kim ha vinto il Concorso Pianistico Internazionale di Leeds, entrando con impeto nella storia del pianismo mondiale. Nato a Seul nel 1988, si esibirà con l’ Orchestra Sinfonica di Milano nel ruolo di pianista e direttore d’Orchestra all’Auditorium questa sera alle ore 20 e domenica alle 16. Un programma di Ludwig van Beethoven "Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in Sol maggiore"; di Nikolaj Rimskij-Korsakov "Sheherazade Suite sinfonica", Luca Santaniello violino. Sunwook Kim, cosa vuol dire per lei esibirsi a Milano? "Suonare in una città ricca di storia non è solo una gioia ma un privilegio. Mi sono già esibito tempo fa a Milano ma facendo solo musica da camera; questa volta debutto sia come direttore sia come pianista solista e non posso che essere felice". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il debutto di Sunwook Kim: "Suono la musica dei grandi per regalare l’imprevedibile"

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