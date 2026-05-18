Arte danza e musica Il museo è diffuso

Un progetto mira a creare un museo diffuso che coinvolge territori, istituzioni accademiche e culturali. L’iniziativa prevede l’organizzazione di eventi, mostre e installazioni accessibili gratuitamente in diverse location all’aperto. L’obiettivo è mettere in collegamento vari spazi culturali e promuovere l’arte, la danza e la musica attraverso iniziative condivise. L’intervento si propone di rendere fruibile l’arte in modo più capillare e partecipato, senza limitarsi a spazi tradizionali o a un unico luogo di esposizione.

Mettere in dialogo territori, istituzioni accademiche e culturali per creare un unico museo a cielo aperto con eventi, mostre e installazioni a ingresso gratuito: è l’obiettivo del progetto ‘Com.unità dell’Arte Diffusa‘, capitanato dall’Accademia di Belle Arti di Carrara e finanziato dal Pnrr. l progetto coinvolge 18 istituzioni che contribuiscono all’iniziativa con competenze multidisciplinari, spaziando dal design e le arti applicate alla tecnologia, dal teatro alla danza, dal cinema alla musica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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