Il Sanremo di De Martino potrebbe avere tre vincitori diversi | ecco cosa sappiamo sul prossimo Festival

Il Festival di Sanremo del 2027, condotto da Stefano De Martino, si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. Si parla di tre possibili vincitori, anche se i dettagli ufficiali sugli esiti non sono stati ancora comunicati. L’evento rappresenta il primo Festival condotto da De Martino e si prevede una svolta rispetto alle edizioni passate. Finora, non sono stati resi noti i nomi dei concorrenti o delle categorie in gara.

Stefano De Martino fa sul serio, il suo primo Festival di Sanremo, cui date sono già state annunciate, ovvero dal 16 al 20 febbraio ’27, potrebbe segnare davvero la rivoluzione di una liturgia che fino a oggi è stata considerata intoccabile. Secondo La Presse infatti pare che il conduttore, nuovo dichiarato volto di punta della Tv di Stato, all’esordio sullo show più importante e scottante di tutto il palinsesto televisivo italiano, interverrà con decisione sulle giornate del festivàl. L’inclusione, come già anticipato nei giorni scorsi, di una serata dedicata esclusivamente a scegliere chi rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest, occupa uno spazio che da qualche parte va necessariamente recuperato. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leslie La Penna intervistato sul doppiaggio da Antonio Viola e Daniele Manno, 31 maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sanremo 2027, spuntano le prime indiscrezioni: come potrebbe essere il Festival di Stefano De Martino

Al festival MI AMI compare Stefano De Martino: chi avrà ‘puntato’ per il prossimo Sanremo? Il nostro racconto della serata di sabatoNel pomeriggio di sabato, il festival MI AMI si è aperto alle 16 al parco dell’idroscalo, con un’aria tranquilla e temperature calde ma sopportabili.

Temi più discussi: Sanremo 2027, la svolta di De Martino: una serata per scegliere il rappresentante all’Eurovision; Sanremo 2027, ecco le date della 77ª edizione: dal 16 al 20 febbraio. Il post di Stefano De Martino; Sanremo, parte l'era De Martino che annuncia le date del 2027 sui social; Il prossimo Festival di Sanremo, il primo condotto da Stefano De Martino, si terrà fra il 16 e il 20 febbraio 2027.

Il prossimo Festival di Sanremo, il primo condotto da Stefano De Martino, si terrà fra il 16 e il 20 febbraio 2027 x.com

Bangaranga! Il 70° Festival di Sanremo ha avuto un enorme successo tra i giovani, mentre il più grande evento musicale dal vivo del mondo celebra sette decenni Uniti dalla Musica. reddit

Sanremo 2027: Stefano De Martino ha già vinto? Da Vasco a tutte le novità sul festivalChi credeva o sosteneva che Sanremo 2027, il primo di Stefano De Martino, sarebbe stato un festival di basso profilo si sbagliava eccome. rds.it

Sanremo 2027, ecco le date della 77ª edizione: dal 16 al 20 febbraio. Il post di Stefano De MartinoCon la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027, dal 16 al 20 febbraio, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizi ... msn.com