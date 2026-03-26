Una matita labbra di Charlotte Tilbury, chiamata Lip Cheat, si distingue per la sua texture morbida, il colore che si adatta a diverse tonalità di incarnato e una durata che si mantiene nel corso della giornata. Può essere usata da sola o come base per creare combinazioni di rossetti senza sbavature o sbavature. La formulazione permette di definire le labbra con precisione e facilità.

La matita labbra è uno dei prodotti più amati e ricercati nell'ultimo periodo. Merito del successo, sempre più grande, di quella che viene chiamata lip combo: cioè la combinazione tra una base realizzata con una matita e lip balm o lip gloss. Dopo anni di oblio, quindi, la lip pencil è tornata a dominare e, dopo essere rimasta a lungo fuori dalla mia routine beauty, è tornata a essere un prodotto decisamente indispensabile. Il merito è della matita Lip Cheat di Charlotte Tilbury, uno dei primi prodotti lanciati dal brand. Regina indiscussa dei make-up da red carpet di star come Demi Moore, Penélope Cruz e Kate Hudson, Charlotte Tilbury... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La matita labbra di Charlotte Tilbury che si indossa da sola o per una lip combo senza errori

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