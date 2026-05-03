Negli ultimi anni, l’interesse per metodi non invasivi per migliorare l’aspetto delle labbra è cresciuto, portando alla diffusione di tecniche come il Lip Contouring. Questa procedura permette di ottenere labbra più piene senza ricorrere alla chirurgia, attraverso l’uso di prodotti specifici e tecniche di trucco elaborate. Molti cercano soluzioni che offrano risultati temporanei o duraturi, senza interventi invasivi, e sul mercato sono disponibili diverse opzioni che promettono di valorizzare il sorriso.

Seppure l’ultimo paio d’anni abbia segnato un complessivo ritorno alla naturalezza, reso manifesto tanto dalle occhiaie a vista, come elemento centrale del make-up, quanto dalla richiesta sempre maggiore di sedute di ialuronidasi, il desiderio di labbra piene, definite e volumizzate sembra non passare mai di moda. Così, mentre filler e chirurgia estetica stanno gradualmente perdendo potere, ecco la beauty community spremersi le meningi per trovare un nuovo espediente meno invasivo. La soluzione? Proviene direttamente dai backstage delle sfilate dell’haute couture: stiamo parlando del Lip Contouring. Questa tecnica di make-up ancora poco nota, ma da sempre cara a icone come Kim Kardashian e J.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Labbra più carnose senza chirurgia? Sì, con il Lip Contouring: come si fa e i prodotti da provare

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