Il portiere di riserva non manifesta entusiasmo come gli altri e rimane immobile, mantenendo la speranza che il titolare possa infortunarsi, così da poter entrare in campo e ottenere riconoscimenti, come applausi, successo, e beni materiali.

“ non esulta come gli altri rimane fermo abbarbicato alla speranza che quell’altro in calzamaglia se lo stracci un legamento per entrare tra gli applausi, conquistare il proprio posto, avere donne, case al lago, delle macchine potenti. Avere gloria finalmente. se ne gira col cappotto anche di luglio per non prendere un malanno, perché una volta era il suo turno, ma lui era a letto con la febbre, ed entrato il ragazzetto degli under 18 strappò un 9 alla Gazzetta, e oggi gioca in Premier nel Newcastle, ed ha fatto anche la Champions. E due réclames per gli shampoo.” Ho ascoltato per la prima volta Matteo Fantuzzi molti anni fa, sarà stato il 2008 o il 2009, era una domenica, a Crema. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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IL PORTIERE CON 6 DITA che para TUTTO

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