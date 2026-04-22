GPS 2026 | domanda aspiranti con riserva viene valutata ma non validata In attesa dello scioglimento della riserva

Le domande per le GPS 2026 vengono attualmente valutate dagli Uffici Scolastici e dalle scuole polo, che stanno esaminando quelle presentate entro il termine del 16 marzo. La richiesta con riserva viene presa in considerazione, ma non viene considerata valida fino a quando non si scioglie la riserva stessa. La valutazione delle domande è in corso, in attesa di una decisione finale.

Graduatorie GPS 2026: gli Uffici Scolastici e le scuole polo sono alle prese con la valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Non c'è ancora una data ultima per completare i lavori, ma certamente un controllo accurato di tutte le domande si rende necessario per evitare pasticci e confusione degli ultimi anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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