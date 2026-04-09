Saline di Tarquinia al via il percorso condiviso per riserva e borgo

Il 9 aprile 2026 si è svolto a Roma, presso la sede dell’Agenzia del Demanio, il primo tavolo tecnico operativo relativo alle Saline di Tarquinia, dopo la firma di un protocollo di collaborazione. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e degli enti interessati, con l’obiettivo di definire le fasi successive per il percorso che riguarda la creazione di una riserva e di un borgo.

Tarquinia, 9 aprile 2026 – Si è tenuto alla sede dell’Agenzia del Demanio, a Roma, il primo tavolo tecnico operativo successivo alla firma del protocollo di collaborazione dedicato alle Saline di Tarquinia. All’incontro hanno preso parte istituzioni, enti di ricerca e amministrazioni competenti, segnando l’avvio di un iter condiviso orientato alla tutela ambientale, alla salvaguardia e al recupero del borgo e della riserva, riconosciuta per il suo elevato valore paesaggistico e naturalistico. Nel corso della riunione è stato presentato il masterplan, che inquadra un sito di circa 170 ettari e oltre 3.000 anni di storia legata alla produzione del sale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Saline di Tarquinia, al via il progetto di riqualificazione. Un passato da tutelare per il futuroUno spazio di circa 170 ettari ispirato ad un modello di rigenerazione sostenibile con l’obiettivo di integrare tutela ambientale, valorizzazione... Saline di Tarquinia, ecco la svolta: firmato il protocollo d’intesaTarquinia, 24 marzo 2026 – “Un passaggio fondamentale per la rinascita della riserva naturale delle Saline”. Temi più discussi: Tarquinia, avviato il primo tavolo tecnico dopo la firma del protocollo sulle Saline; Viaggiare nella Tuscia, uno scrigno di storia, religiosità, arte e enogastronomia; Tarquinia - Piovono insulti anche dai camperisti: Parcheggio aumentato del 140% e servizi annullati; Turismo sul litorale, l’organizzazione lascia a desiderare. Primo tavolo tecnico dopo la firma del protocollo sulle Saline di TarquiniaPrimo tavolo tecnico operativo successivo alla firma del protocollo di collaborazione dedicato alle Saline di Tarquinia. Si è tenuto stamane presso l' Agenzia del Demanio. All'incontro hanno preso par ... civonline.it Saline di Tarquinia, ecco la svolta: firmato il protocollo d’intesaTarquinia, 24 marzo 2026 – Un passaggio fondamentale per la rinascita della riserva naturale delle Saline. Così il sindaco Francesco Sposetti commenta la firma del protocollo d’intesa promosso dall’ ... ilfaroonline.it Svolta per le Saline di Tarquinia firmato il protocollo per la rigenerazione del Borgo Comune Demanio e Università insieme per trasformare l’antico insediamento in un polo multifunzionale tra cultura e sostenibilità https://www.viterbonews24.it/news/svolta-per- - facebook.com facebook