I 100 metri di Riccardo Aldighieri | Quando hai un sogno e un obiettivo hai tutto quello che ti serve

Sabato 4 aprile, presso il centro McFIT Vicenza, si è svolta la manifestazione “Ogni passo una vittoria”, con Riccardo Aldighieri come protagonista. La manifestazione è stata organizzata con il supporto di Aldighieri, che ha partecipato alla sfida dei 100 metri. La sua presenza ha segnato un momento di condivisione dedicato alla perseveranza e all’impegno personale. L’evento ha coinvolto i partecipanti in una serie di attività sportive e dimostrative.

Ci sono percorsi che non si misurano solo nei traguardi, ma nella continuità dei gesti. È qui che si inserisce la storia di Riccardo Aldighieri, protagonista sabato 4 aprile al centro McFIT Vicenza di Ogni passo una vittoria, la challenge ideata insieme a lui. Riccardo Aldi (com'è conosciuto sui social), vicentino classe 1998, convive con una paralisi cerebrale infantile che incide su movimento ed equilibrio. Ma quel "bambino pigro" com'era definito da piccolo, quando non camminava, crescendo ha preso in mano le redini della sua storia, riscrivendola a modo suo. https:www.quotidiano.netluceattualitai-100-metri-di-riccardo-aldighieri-non-solo-una-sfida-ma-un-percorso-di-autonomia-f0ossbt8 Negli anni ha intrapreso un percorso di allenamento e fisioterapia con un obiettivo chiaro: aumentare la propria autonomia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 100 metri di Riccardo Aldighieri: “Quando hai un sogno e un obiettivo hai tutto quello che ti serve” Notizie correlate Notte di violenza in viale Varese a Como: "Dacci tutto quello che hai o ti ammazziamo"Notte di violenza a Como, dove due giovani sono stati arrestati dalla polizia dopo aver aggredito diversi passanti in viale Varese, arrivando a... Ma tu lo sai quando buttare un prodotto cosmetico? Ti diciamo tutto quello che serveAccumulare flaconi semivuoti e palette dimenticate nel cassetto è un’abitudine comune, ma trascurare la data di scadenza dei cosmetici può... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: I 100 metri di Riccardo Aldighieri: non solo una sfida, ma un percorso di autonomia; McFIT Vicenza ospita Ogni passo una vittoria: la sfida di Riccardo Aldighieri diventa un messaggio di forza e possibilità. I 100 metri di Riccardo Aldighieri: Quando hai un sogno e un obiettivo hai tutto quello che ti serveTiktoker da oltre 4milioni di followers, convive con una paralisi cerebrale infantile e ora ha raggiunto un nuovo traguardo al centro McFIT Vicenza: il cammino senza ausili. Disabilità, pietismo o ero ... quotidiano.net I 100 metri di Riccardo Aldighieri: non solo una sfida, ma un percorso di autonomiaI 100 metri di Riccardo Aldighieri: non solo una sfida, ma un percorso di autonomia ... msn.com Riccardo Aldighieri. Scott Dugdale · Solitude. Grazie facebook